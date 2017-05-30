ЦСР предлагает не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес в ближайшие шесть лет

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. ЦСР в проекте своей стратегии предлагает не увеличивать фискальную нагрузку на бизнес в ближайшие шесть лет, надо обеспечить стабильность для бизнеса. Об этом заявил журналистам по итогам совещания по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин.
"Я не могу обо всех предложениях сказать. Есть определенный особый режим работы с этим документом. Могу сказать по налогам - мы предлагаем, чтобы фискальная нагрузка в ближайшие 6 лет на бизнес не возросла, чтобы налоги не увеличивались за исключением продолжением налогового маневра в нефтяном секторе и возможного в какой-то момент возвращения к отдельным акцизам", - сказал Кудрин.