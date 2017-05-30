Стратегия ЦСР предусматривает повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста есть в стратегии, подготовленной ЦСР, но пока этот вопрос не обсуждался. Об этом заявил журналистам по итогам совещания по экономическим вопросам у президента Владимира Путина экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин.

"В нашей стратегии (подготовленной ЦСР) есть это. Но сегодня мы это не обсуждали", - сказал он.

Во вторник глава Столыпинского клуба Борис Титов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин представили президенту РФ Владимиру Путину программы социально-экономического развития России.