Эксперты: индексация зарплат бюджетникам радикально не повлияет на проблему бедности

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Индексация зарплат "не майским бюджетникам" на уровень инфляции, которая должна состояться в 2018 году, оправдана с точки зрения социальной справедливости, но вряд ли внесет большой вклад в борьбу с бедностью. Для этого российской экономике нужны реформы, способные обеспечить ее рост, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат с учетом инфляции (по прогнозу Минэкономразвития составит 3,8% по итогам 2017 года) для тех категорий бюджетников, которые не отмечены в "майских указах" 2012 года. По данным Минтруда, общая численность таких работников составляет 5,8 млн человек. Из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 млн человек - в учреждениях субъектов РФ и муниципальных учреждениях.

Директор Института социального анализа РАНХиГС Татьяна Малева одобряет решение о повышении зарплат бюджетникам, которые не вошли в "майские указы", но считает, что это не изменит ситуацию с бедностью. "Это социально оправданная вещь, но, конечно, радикально повлиять на ситуацию с доходами и бедностью населения мы не сможем", - сказала Малева.

Малева считает, что если бюджет страны смог выдержать массовое повышение зарплат бюджетникам из "майских указов" президента, то для повышения зарплат для оставшихся категорий бюджетников потребуются не такие существенные расходы. "Я только вижу бессмысленность всех этих процессов, если мы не запустим экономический рост страны", - добавила она.

Как сообщил ТАСС глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, в правительстве уже обсудили вопрос индексации.

"Уже есть проработанные предложения Минтруда в рамках изменения бюджета этого года. Дело в том, что доходная и расходная часть бюджета в этом году будет скорректирована: доходная часть - почти на 1 трлн 140 млрд рублей, а расходная часть будет увеличена ровно настолько, насколько мы имеем право потратить... порядка 315 миллиардов рублей. И в увеличенной расходной части должны быть предусмотрены наши обязательства перед этими категориями бюджетников", - сказал Рязанский.

Он напомнил, что указами президента РФ 2012 года были определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны быть доведены до 100 % или 200% от средних доходов по региону. К этим категориям бюджетников отнесены учителя, работники культуры, социальные работники, врачи и медсестры, преподаватели вузов, научные работники. Но многие сотрудники бюджетных учреждений в списки не вошли.

Парламент поддержит

По данным Минтруда, в социальной сфере не увеличивались зарплаты административных работников - это экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики, инженерно-технические работники и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, к бюджетной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.

Рязанский сообщил, что парламентарии приветствуют решение об индексации и постараются принять соответствующие поправки в бюджет в весеннюю сессию.

"Насколько я понимаю, правительство рассмотрело это предложение, подготовленное министерствами и ведомствами, и теперь очередь за парламентом. За оставшееся время весенней сессии нам надо этот вопрос рассмотреть и решить. Я более чем уверен, что парламент поддержит, потому что это долг перед этой категорией работников бюджетной сферы", - добавил сенатор.

Регионам помогут

По словам Рязанского, расходы федерального и региональных бюджетов в связи с ожидаемой в 2018 году индексацией будут существенными. "Речь пойдет о десятках миллиардов рублей. Что касается регионов, которые должны будут также индексировать зарплаты бюджетникам, то, насколько я понимаю, эти вопросы будут взаимоувязаны в том числе через поддержку региональных бюджетов через субсидии", - добавил сенатор.

Малева, комментируя этот аспект, выразила опасение, что регионы в связи с этим повышением зарплат будут экономить на самых незащищенных слоях населения. "Как известно, самые большие риски у нас связаны с семьями с детьми и пожилыми. Повысив заработную плату библиотекарше, мы не спасем страну от бедности", - уверена директор Института социального анализа РАНХиГС.

Предвыборное решение

Идея повысить зарплаты появилась в связи с тем, что нужно поддержать тех, кто сейчас недоволен своим финансовым положением и в свое время оказался за бортом "майских указов" президента, считает научный руководитель "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин.

"Я бы крайне удивился, если бы президент накануне выборов говорил что-то другое. Экономисты, бухгалтера будут голосовать за Путина. Да все равно все будут за него голосовать, это не играет большой роли", - сказал он.

Вместе с тем Ясин считает необходимым повысить зарплаты бюджетникам не на уровень инфляции, а на те 30%, которые работодатели уплачивают в виде страховых социальных взносов за своих сотрудников в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования.

"Моя позиция состоит в том, чтобы эти 30% отдать людям, чтобы они сами несли ответственность за взносы в пенсионный фонд, в фонд социального, медицинского страхования и так далее", - пояснил Ясин.