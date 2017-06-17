Дворкович: правительство отслеживает ситуацию с утечкой пилотов за рубеж

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство РФ держит на контроле ситуацию с переходом российских пилотов на работу за рубеж, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Мы отслеживаем эту ситуацию все время, - сказал он. - Дефицита сейчас нет".

Комментируя ситуацию с увеличением оттока кадров из российских компаний, он сказал: "Конечно, плохо что часть пилотов уезжает, но в любой профессии есть такая проблема. Отслеживаем, главное готовить (кадры - прим. ТАСС), в постоянном режиме этим занимаемся".

Росавиация попросила авиакомпании до 15 июня направить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года, по данным издания, туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 находятся в процессе трудоустройства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство не видит особой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж.

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о введение новых единоразовых выплат для пилотов, устраивающихся на работу в авиакомпанию: при трудоустройстве командира воздушного судна выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей. Отчасти такое решение принималось из-за дефицита пилотов и наметившийся тенденции перехода пилотов из российских авиакомпаний в иностранные, пояснял источник ТАСС в группе "Аэрофлот".