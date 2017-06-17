Дворкович: правительство отслеживает ситуацию с утечкой пилотов за рубеж

Сборная Германии сыграет с австралийцами в траурных повязках в память о Гельмуте КолеСпорт 17 июня, 15:24
Легкоатлетка Ласицкене уверена, что к ЧМ-2017 ее соперницы серьезно прибавят в результатахСпорт 17 июня, 15:16
Еременко: Овечкин всячески старается помочь хоккеистам "Динамо" в ситуации с долгамиСпорт 17 июня, 15:00
СМИ: Тотти займет административную должность в "Роме"Спорт 17 июня, 14:45
Более 50 тысяч зрителей ожидается на матче сборных России и Новой ЗеландииСпорт 17 июня, 14:44
На матче открытия Кубка конфедераций планируется присутствие ПелеСпорт 17 июня, 14:39
Служба безопасности ХК "Динамо": гендиректор Сафронов хотел покинуть клубСпорт 17 июня, 14:37
Инфантино: Россия готова к проведению Кубка конфедераций по футболуСпорт 17 июня, 14:20
Фанаты сборной России планируют сыграть с португальцами во время Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 14:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство РФ держит на контроле ситуацию с переходом российских пилотов на работу за рубеж, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Мы отслеживаем эту ситуацию все время, - сказал он. - Дефицита сейчас нет".
Комментируя ситуацию с увеличением оттока кадров из российских компаний, он сказал: "Конечно, плохо что часть пилотов уезжает, но в любой профессии есть такая проблема. Отслеживаем, главное готовить (кадры - прим. ТАСС), в постоянном режиме этим занимаемся".
Росавиация попросила авиакомпании до 15 июня направить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года, по данным издания, туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 находятся в процессе трудоустройства.
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство не видит особой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж.
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о введение новых единоразовых выплат для пилотов, устраивающихся на работу в авиакомпанию: при трудоустройстве командира воздушного судна выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей. Отчасти такое решение принималось из-за дефицита пилотов и наметившийся тенденции перехода пилотов из российских авиакомпаний в иностранные, пояснял источник ТАСС в группе "Аэрофлот".