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"Аэрофлот" рассматривает возможность повышения зарплат пилотам

Экономика и бизнес
26 июня, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев отметил, что в настоящее время дефицит пилотов отмечается на самолетах Boeing 777, Boeing 737, Airbus 320

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© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает возможность повышения уровня заработной платы для пилотов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

"Мы сейчас должны получить квоту в размере 40 человек. У нас небольшой дефицит (командиров воздушных судов - прим. ТАСС), в самом "Аэрофлоте" сейчас отток - это порядка 15-20 человек, - сказал Савельев. - Сейчас мы ввели подъемные для вновь приходящих пилотов, мы рассматриваем вопрос повышения зарплат".

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По его словам, дефицит пилотов отмечается на самолетах Boeing 777, Boeing 737, Airbus 320.

Как сообщил ранее в понедельник Савельев, авиакомпания также приняла решение, что в течение трех лет не будет принимать обратно на работу ранее уволившихся пилотов.

По его словам, из авиакомпании "Россия" ушло порядка 120 человек за короткий период, из "Аэрофлота"- около 20 человек. Он добавил, что зарегистрирован массовый отток пилотов в азиатские авиакомпании.

Ранее "Аэрофлот" и "Россия" в качестве стимулирующей меры против оттока пилотов ввели подъемные: при трудоустройстве командира воздушного судна в "Аэрофлот" выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей (в "Россию" от 500 тыс. рублей и от 250 тыс. рублей соответственно).

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство не видит особой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж.

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