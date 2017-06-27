О реформе ОСАГО знают 38% россиян

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. О натуральном возмещении по ОСАГО осведомлены 38% россиян, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир". Об этом сообщила генеральный директор "Ромир мониторинг стандарт" Ольга Горелова на пресс-конференции в ТАСС.

"38% осведомлены, что произошли изменения, связанные с возмещением убытка ремонтом транспортных средств, и 17%, что достаточно высокая цифра для спонтанного знания, говорит о переходе на электронный полис ОСАГО", - сказала она.

Спонтанная известность выявляется с помощью открытого вопроса. Горелова уточнила, что респондентам не называли конкретных нововведений. Было опрошено 1500 автовладельцев, купивших полис ОСАГО, в 35 субъектах РФ. Выборка репрезентативна для жителей городов с численностью населения от 100 тыс. человек.

Новые правила выплат по ОСАГО распространяются на договоры, заключенные после 28 апреля 2017 года.

По новому закону выплата по ОСАГО по умолчанию производится в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты (раньше у потребителя было право выбора). Исключение составляют ряд случаев - инвалидность, гибель потерпевшего в ДТП, полная гибель автомобиля и т. д.