"Ведомости": Bulgaria Air и Onur Air компенсируют отмененные рейсы "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Росавиация допустила болгарскую авиакомпанию Bulgaria Air к программе замены рейсов "ВИМ-Авиа", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора туроператора "Солвекс" Димитра Цонева. По данным издания, допуск на дополнительные полеты также получила турецкая Onur Air.
Цонев отметил, что теперь Bulgaria Air выполняет два дополнительных рейса для клиентов "Солвекса" в Бургас - этот маршрут "ВИМ-Авиа" отменила еще в мае. Российские перевозчики отказались выполнять полеты по направлению, после чего туроператор обратился к Bulgaria Air. Болгарская компания подала заявку в Росавиацию 16 июня, компании уже подписали договор для исполнения рейсов с 27 июня по 12 сентября.
Как сообщил газете федеральный чиновник, на замену рейсов "ВИМ-Авиа" в Анталью допущена турецкая Onur Air. Как и Bulgaria Air, авиакомпания получила назначения на регулярные полеты в Россию, подписаны необходимые межправительственные соглашения стран. Отмечается, что "Ведомости" не располагают точной информацией, для какого туроператора будут выполняться рейсы.
На прошлой неделе по заказу туристической компании "Интурист" из аэропорта Екатеринбурга Кольцово в Анталью совершила полет турецкая Atlasglobal. Сообщалось, что авиакомпания ждет решения по рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга.
О допуске иностранных перевозчиков к выполнению регулярных рейсов чартерной программы "ВИМ-Авиа" ранее сообщил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов. Как сообщали ТАСС в Минтрансе, предложение поступило от Ростуризма.
В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. При этом компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов на лето 2017 г.