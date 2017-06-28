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Владельцы карты "Мир" будут экономить при оплате товаров и услуг

Экономика и бизнес
28 июня, 15:05 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, июня. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что схемы лояльности будут реализовываться со второй половины текущего года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Схемы лояльности будут доступны владельцам карты "Мир" со второй половины 2017 года. Национальная платежная система "Мир" уже заключила договоры с крупными торговыми сетями страны. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время заседания совета ассоциации.

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"Начиная со второй половины текущего года будут реализовываться так называемые схемы лояльности. Наша национальная система платежных карт заключила договоры с рядом торговых сетей, благодаря которым владельцы платежных карт смогут покупать товары дешевле. Такие схемы лояльности будут расширяться", - сообщил Аксаков, отвечая на вопрос ТАСС о планируемых льготных программах для владельцев карты "Мир".

По словам Аксакова, тарифы по обслуживанию карты "Мир" будут дешевле, чем у международных платежных систем. Кроме того, в регионах уже запущены пилотные проекты, которые могут быть перенесены на федеральный уровень.

"Отрабатываем с регионами разные проекты, которые позволяют дешевле получать услугу, например проезд на транспорте. Такие пилотные проекты уже реализуются. После отработки на пилотном уровне, очевидно, они будут распространяться на всю страну. Более того, владельцы этих карт смогут получать всевозможные льготные услуги по всей стране, а не в том регионе, в котором живут", - рассказал Аксаков.

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Проект карт "Мир"

Комитет Госдумы по финансовому рынку 13 апреля одобрил поправки к проекту закона о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы "Мир", обязывающий банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих устройствах, предназначенных для расчетов с использованием платежных карт, включая банкоматы. С 1 июля 2017 года при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки должны будут выдавать карты "Мир". Законопроект также предусматривает обязанность малых предприятий с оборотом от 40 млн до 120 млн рублей в год обеспечить прием карт "Мир" в своих точках к 1 июля текущего года.

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