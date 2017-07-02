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Путин утвердил поправки в закон о федеральном бюджете РФ на 2017 год

Экономика и бизнес
2 июля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Прогнозируемый общий объем доходов федбюджета на 2017 год составит 14 трлн 678,8 млрд рублей

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов". Об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.

"В соответствии с федеральным законом, прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2017 год составит 14 678,8 млрд рублей, что на 1191,3 млрд рублей больше объема, утвержденного федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", - говорится в сообщении Кремля.

Как отмечается в пояснительной записке Государственно-правового управления, общий объем расходов бюджета составит 16 трлн 602,6 млрд рублей, что на 361,8 млрд рублей больше объема, утвержденного федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Федеральный закон об изменениях в бюджет принят Госдумой 21 июня 2017 года, одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года.

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