Нацбанк Украины получил документы с заявкой на покупку "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил получение заявки для согласования покупки украинской "дочки" Сбербанка от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. Об этом в понедельник сообщило агентство "Украинские новости".

"Национальный банк получил 30 июня пакет документов от гражданина Белоруссии и Кипра Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через Паритетбанк) приобретения 100% акций Сбербанка", - говорится в сообщении. В Нацбанке уточнили, что на данный момент документы уже зарегистрированы. На рассмотрение заявки, согласно законодательству, НБУ имеет три месяца со дня получения полного пакета бумаг.

Прокопеня 30 июня подтвердил ТАСС, что ведет переговоры с российским Сбербанком о покупке украинской "дочки" и уже подал заявку. Ранее претендентом на покупку этого учреждения был консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову - прим. ТАСС), а также белорусской частной компании, которой владеет Саид Гуцериев.

Сбербанк принял решение о продаже украинской "дочки" после того, как в марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции против пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под них попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).