"Роснефть" не получила от "Системы" конкретных предложений по урегулированию спора

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Роснефть" до сих пор не получила от АФК "Системы" конкретных предложений по урегулированию судебного спора на 170,6 млрд рублей, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Есть некие тактические приемы, которые применяются в данном случае. Они не отличаются большой оригинальностью и направлены на затягивание судебных процедур. Там нет никаких конкретных предложений", - сказал Сечин.