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"Роснефть" не получила от "Системы" конкретных предложений по урегулированию спора

Экономика и бизнес
4 июля, 15:44 UTC+3

По словам Игоря Сечина, АФК применяет неоригинальные тактические приемы, которые направлены на затягивание судебных процедур

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Роснефть" до сих пор не получила от АФК "Системы" конкретных предложений по урегулированию судебного спора на 170,6 млрд рублей, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Есть некие тактические приемы, которые применяются в данном случае. Они не отличаются большой оригинальностью и направлены на затягивание судебных процедур. Там нет никаких конкретных предложений", - сказал Сечин.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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