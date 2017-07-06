Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Qatar Airways

Экономика и бизнес
6 июля, 7:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Авиакомпания и международный аэропорт Хамад также выполнили все новые требования к безопасности, предъявленные министерством национальной безопасности США

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Michael Probst, File

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании Qatar Airways, вылетающие в США из международного аэропорта Хамад (Катар), могут вновь провозить электронные устройства в салонах самолетов. Об отмене запрета на провоз гаджетов авиакомпания сообщила в четверг на своем сайте.

Смотрите также

WSJ: American Airlines против приобретения 10% ее акций Qatar Airways

CNN: глава Qatar Airways обвинил Трампа в попустительстве авиаблокаде Катара

Sky: ОАЭ закрывают на своей территории все офисы Qatar Airways

"Все персональные электронные устройства могут провозиться в салонах всех самолетов, вылетающих из международного аэропорта Хамад в США", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Qatar Airways и международный аэропорт Хамад выполнили все новые требования к безопасности, предъявленные министерством национальной безопасности США.

В воскресенье об отмене запрета на пронос электронных устройств в салонах самолетов на рейсах, вылетающих в США из международного аэропорта Абу-Даби, сообщила авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways. Провоз гаджетов был так разрешен на направляющихся в США рейсах авиакомпаний "Emirates" и Turkish Airlines.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. 29 июня министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
США Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
2
Давление на Пхеньян: США продолжили угрозы в адрес КНДР на площадке Совбеза
3
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
4
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
5
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
6
Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"
7
Тиллерсон считает, что на РФ возложена особая обязанность по решению сирийского кризиса
Темы дня
Реклама