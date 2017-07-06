США сняли запрет на провоз электроники на рейсах Qatar Airways

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании Qatar Airways, вылетающие в США из международного аэропорта Хамад (Катар), могут вновь провозить электронные устройства в салонах самолетов. Об отмене запрета на провоз гаджетов авиакомпания сообщила в четверг на своем сайте.
"Все персональные электронные устройства могут провозиться в салонах всех самолетов, вылетающих из международного аэропорта Хамад в США", - говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что Qatar Airways и международный аэропорт Хамад выполнили все новые требования к безопасности, предъявленные министерством национальной безопасности США.
В воскресенье об отмене запрета на пронос электронных устройств в салонах самолетов на рейсах, вылетающих в США из международного аэропорта Абу-Даби, сообщила авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways. Провоз гаджетов был так разрешен на направляющихся в США рейсах авиакомпаний "Emirates" и Turkish Airlines.
21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. 29 июня министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.