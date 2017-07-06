ФАС не исключила проверок соблюдения минимальных оптовых цен на алкоголь

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в случае необходимости готова проверить соблюдение минимальных оптовых цен на алкоголь. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС России Наталья Исаева.
Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Росалкогольрегулирование приступило к анализу соблюдения минимальных цен на алкогольную продукцию. Проверки связаны с подозрениями в возможных "махинациях" со стороны ритейла из-за обновленного закона о торговле, который ограничивает размер бонусов торговым сетям от производителей в 5% (ранее было 10%) от закупочной цены товара. В этих условиях, по данным издания, поставщики могут занижать закупочную цену, тем самым компенсируя потери ритейлеров от снижения бонусов.
В Росалкогольрегулировании в ответ на запрос ТАСС отказались от комментариев.
"В ФАС России с такими заявлениями никто не обращался. Официальной информации о проведении Росалкогольрегулированием проверок соблюдения минимальных цен на алкоголь в ФАС России не поступало. Мы готовы принять участие в подобных проверках, но исключительно в рамках своей компетенции", - сказала Исаева.