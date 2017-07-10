Трубе не помеха: поставки американского газа не составят конкуренции "Газпрому"

США к 2020 году намерены стать одним из ключевых поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Предполагаемая география поставок - не только в Азию, но и в страны Центральной и Восточной Европы. Впрочем, аналитики, опрошенные ТАСС, полагают, что американский продукт не составит конкуренцию российскому сетевому газу. Однако, избыточный объем предложения из Нового света может сказаться на ценах и "подпортить" инвестиционную привлекательность будущих российских СПГ-проектов, считают они.

Америка даст газу

О планах вытеснить российский газ с европейского рынка президент США Дональд Трамп говорил во время своего недавнего визита в Польшу: "США готовы помочь Польше и другим европейским странам в диверсификации поставщиков энергии, чтобы они не были заложниками, не зависели от одного поставщика".

Варшава давно заявляет о намерениях найти альтернативу закупкам у "Газпрома", с которым у нее в 2022 году истекает контракт. В 2015 году в польском городе Свиноуйсьце был введен газовый порт мощностью 5 млрд кубических метров, который может принимать танкеры с сжиженным природным газом из любой точки мира. Но пока он принимает, в основном, только небольшое количество газа из Катара. Впрочем, в июне порт принял первый танкер из Соединенных Штатов.

"Дональд Трамп готовится к тому, чтобы радикально изменить энергетическую политику США, используя экспорт природного газа как инструмент внешнеторговой политики и наращивать поставки СПГ в Китай и другие страны Азии", - писала в июне газета Financial Times. Новая администрация рассчитывает на то, что американские производители смогут в ближайшее время заключить контракты на его поставку в Китай, Японию, Индию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), отмечает издание.

К 2018 году США должны превратиться из импортера в экспортера СПГ, заявил в июне министр энергетики страны Рик Перри. Этому вероятно должен способствовать и законопроект о либерализации экспорта газа, который на днях был внесен в Конгресс.

Ввод новых экспортных мощностей, запланированный в США в перспективе до 2020 года, действительно может вывести Штаты в тройку крупнейших поставщиков СПГ в мире после Австралии и Катара, говорят аналитики, беседовавшие с ТАСС.

"В США пока запущен только один экспортный СПГ терминал - Sabine Pass - но к 2020 году в эксплуатацию должно быть введено еще четыре завода. Их суммарная мощность - почти 100 млрд кубических метров в год, это чуть меньше, чем объемы СПГ, поставляемые Катаром", - отмечает аналитик Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Текущие мощности американского терминала составляют 18,6 млрд куб. м в год.

По словам аналитика Vygon Consulting Екатерины Колбиковой, законтрактованные на текущий момент американские мощности по сжижению способны обеспечить порядка 39 млн тонн (54 млрд куб. м) экспорта к 2020 году.

Но нужно понимать, отмечает она, что основные объемы газа были проданы в период высоких цен на нефть, а с 2015 года контрактов было заключено только на 3,2 млн тонн, то есть на 8% всех объемов. "Поэтому после 2020 года рост экспорта из США вероятно замедлится", - полагает она.

Трубе не помеха

Увеличение объемов американского экспорта, безусловно, окажет давление на рынок, считает аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Александр Собко. Он связывает это с тем, что инвестиции в заводы уже сделаны, а потому производители газа будут готовы продавать СПГ даже при окупаемости только операционных, а не капитальных затрат.

"В этом случае цена американского СПГ окажется на уровне $5 за млн бте (британских тепловых единиц, 1 тыс. куб. м газа равна 35,8 млн бте - прим. ТАСС), что примерно соответствует уровню цен на российский сетевой газ в Европе, - говорит он. - То есть американский СПГ может "сбивать цены" российских поставок трубопроводного газа".

Маринченко также соглашается, что, если часть американского газового экспорта будет направлена в Европу, то в среднесрочной перспективе конкуренция между поставщиками сжиженного и трубопроводного газа, прежде всего из России, на континенте может обостриться. "Газпром", вероятно, продолжит идти на уступки европейским покупателям, с тем, чтобы сохранить долю рынка", - говорит он.

Впрочем, за конкурентоспособность "Газпрома" в Европе Маринченко не беспокоится. "Себестоимость производства одного кубического фута (около 0,028 куб.м) российского газа, с учетом транспортировки и налогов, не превышает $3. Это существенно ниже, чем издержки производителей американского СПГ и существенно ниже текущих спотовых (биржевых - Прим. ТАСС) цен", - заключает он.

Российский и американский газ в целом не будут конкурировать в Азии и Европе, считают аналитики норвежской консалтинговой Rystad Energy Синдре Кнуттсон и Тим Беркелунд. "Российский трубопроводный газ, скорее всего, продолжит обеспечивать значительную часть потребностей в импорте Китая и Европы, в то время как поставки американских и других производителей сжиженного природного газа будут играть второстепенную роль", - пишут они.

Колбикова из Vygon Consulting напоминает, что поставки в Европу СПГ из США в целом остаются убыточными. В 2016 году стоимость поставок американского СПГ в этот регион составляла $6,5 за млн бте при средней цене импорта $5,6, говорит она.

По данным на март 2017 года, из 7 млн тонн экспортированного из США СПГ 40% было доставлено в Южную Америку, 30% - страны АТР и только 14% поступило в европейские страны, что эквивалентно 1 млн тонн (1,3 млрд куб. м), приводит цифры она.

"Поставки в конкурирующие с российским газом страны происходят нерегулярно. С февраля 2016 года по март 2017 года всего лишь 0,5 млрд куб. м было отправлено в Турцию и 0,1 млрд куб. м в Италию", - отмечает Колбикова.

Много и недорого

Однако ввод новых американских заводов по производству сжиженного природного газа в ближайшие пять лет безусловно внесет свой вклад в снижение цены на сжиженный газ, тем самым ограничивая возможность запуска других крупных проектов этой отрасли, говорят собеседники из Rystad. Оценивая экспортный потенциал обещанных к запуску американских мощностей они сомневаются, что цены на СПГ на глобальном рынке поднимутся выше $8 за млн бте, что эквивалентно полной стоимости затрат для этих проектов.

"СПГ проектам, расположенным вдали от инфраструктуры, может быть сложно снизить затраты ниже этой отметки. Российские арктические проекты, требующие огромных инвестиций, также уязвимы", - считают в Rystad.

С ними соглашается и Дмитрий Маринченко, который не исключает, что принятие инвестиционных решений по новым потенциальным СПГ-проектам в России может быть отложено. "Компаниям может быть сложнее найти покупателей, готовых заключить долгосрочные контракты на покупку газа на выгодных условиях, а также инвесторов", - ожидает он.

В то же время проект "Ямал СПГ", реализуемый компанией "Новатэк" в консорциуме с французской Total и китайскими партнерами, останется конкурентоспособным даже при низких ценах на газ, уверен Маринченко. "Почти все объемы законтрактованы и привязаны к ценам на нефть, в то время как его производственные издержки, по нашим оценкам, одни из самых низких в мире", - знает он. Поставки СПГ будут осуществляться по Северному морскому пути. Первая партия должна быть отгружена до конца 2017 года.

Юлия Хазагаева