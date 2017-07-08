Минфин планирует объединить Резервный фонд и ФНБ на базе ФНБ

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предлагает объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) на базе ФНБ. Об этом рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Такую задачу поставил председатель правительства. Для лучшего управления своими резервами принято решение об объединении фондов. На какой базе это будет делаться? Мы предлагаем это сделать на базе Фонда национального благосостояния", - сказал Силуанов.
По словам министра, Минфин планирует принять решение об объединении фондов в весеннюю сессию парламента. "Мы планируем принять это решение в весеннюю сессию парламента", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда может быть принято решение об объединении фондов.