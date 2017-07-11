Немецкий расчет: предприниматели Германии обсудили работу в России на "Иннопроме"

Российский рынок остается привлекательным для немецких инвесторов, однако административные барьеры и часто меняющееся законодательство являются сдерживающими факторами развития бизнеса. Такое общее мнение выразили участники круглого стола, посвященного перспективам работы машиностроительных предприятий с немецким капиталом, который прошел во вторник на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Российский рынок сложный, но интересный и перспективный. Немецкий бизнес не уходит отсюда ни в коем случае. Количество фирм с немецкими участием в уставном капитале сократилось за последние годы, однако среди них, подозреваю, было много неактивных, поэтому это несколько обманчивая статистика. При этом количество дочерних предприятий — членов нашей организации не сократилось, и многие сейчас открывают новые представительства в России", — сказал руководитель российского офиса Союза машиностроителей Германии Свен Флассхофф.

"Жесткий разговор" с налоговиками

"Стоит отметить в последний год ужесточение налогового режима: если раньше был конструктивный разговор с налоговыми органами, на сегодняшний день конструктивность сильно сократилась. Это, я думаю, пугает инвесторов, и специнвестконтракт в этом отношении, скорее всего, тоже не помогает", — отметил президент GEA в России, открывшей завод по производству рефрижераторного оборудования, Оливер Ческотти.

По мнению инвестора, именно отсутствие административных барьеров поспособствует привлечению зарубежных проектов, потому что в России "много возможностей есть, страна классная, большая. Везде можно что-то делать, что-то продать".

Руководству немецкого завода по строительству зерноуборочных комбайнов компании "Клаас" для соответствия требованиям законодательства пришлось начать в России подготовку к производству комплектующих, выпуск которых будет здесь экономически нецелесообразен.

"Сейчас мы локализуем и то, что экономически не выгодно. То есть кабина комбайна и другие элементы, которые производятся в одном месте во всем концерне. Если я создаю то же самое производство в другом месте, то все, кто немного грамотен, понимают, что это будет дороже, учитывая, что в России мы производим всего 5% от общего объема производства концерна", - поделился опытом генеральный директор компании "Клаас" Ральф Бендиш.

Также производитель столкнулся с пробелами в законодательстве, где не четких требований, что, например, включает в себя понятие "кабина", и должны ли кресла к ней выпускаться в России. При этом решения государственных органов зачастую не подкрепляются нормативными документами.

"К сожалению, мы столкнулись с огромным уровнем недоверия. Разговаривать очень тяжело, обычно та сторона, которая сидит с другого края стола, говорит: "а мы так считаем". Это самый сильный аргумент, когда мы просим объяснений", — добавил Бендиш.

"Если есть рынок, можно обо всем говорить"

"Мы видим, что немецкие компании продолжают вкладывать деньги. Это означает для нас, что ситуация сложная в плане принятия решений, и планировать очень сложно. Мы помогаем компаниям в той части, в которой мы можем, в плане внутренних вопросов", — поделился мнением руководитель направления по привлечению резидентов Корпорации развития Среднего Урала Никита Коскевич.

По его словам, дешевые энергоресурсы и рабочая сила с одной стороны и высокая волатильность с другой не позволяют однозначно оценить привлекательность российского рынка для европейцев. Благоприятные предпосылки для начала работы в России дал руководитель отдела продаж по региону "Европа" компании Contitech Conveyоr Belt Group Томас Нойманн.

"Для моего бизнеса важно снижение цен на газ и нефть, мировые цены на металлы тоже падают, что дает дополнительный толчок в сторону снижения себестоимости, это увеличивает интерес", — отметил он.

Бизнесмен также не исключил, что в ближайшее время компания может открыть производство в России. "Все зависит от оборотов. Если есть рынок, можно обо всем говорить", — добавил потенциальный инвестор.

С надеждой на успешное будущее

В качестве позитивного примера работы немецких инвесторов участники круглого стола привели опыт компании Wika, которая заключит специнвестконтракт с правительством Москвы осенью 2017 года.

"С помощью нескольких формальных шагов мы в сентябре — октябре намерены заключить этот городской или региональный специнвестконтракт, и в этом случае мы от города Москвы получаем крайне существенные преференции при уплате налогов. Мне кажется, что это могло бы быть следующим шагом при развитии импортозамещения", — отметил гендиректор предприятия Олег Гончаров.

Выставка "Иннопром"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой стало "Умное производство", страна-партнер — Япония. Организатор — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор — ГК "Формика".

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