Предварительный объем капзатрат на подготовку Эргинского месторождения составит $0,5 млрд

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Предварительный объем капитальных затрат на подготовку к разработке Эргинского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе составит порядка $0,5 млрд, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Учитывая, что это месторождение находится на территории с развитой инфраструктурой - думаю, (потребуется) порядка $0,5 млрд - это за два года они ("Роснефть", победитель аукциона - ред.) должны будут вложить", - сказал Донской, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр добавил, что после ввода месторождения в эксплуатацию уровень добычи на нем может составить до 4-5 млн тонн ежегодно.

"Уровень добычи на месторождениях такого уровня может составлять до 4-5 млн т ежегодно, и этих показателей на Эргинское месторождении можно ожидать через 5 лет после ввода в эксплуатацию", - добавил Донской.

Он напомнил, что, согласно лицензионным обязательствам, перед компанией стоит срок в 2 года на введение в разработку месторождения.

Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - последнее крупное нераспределенное разведанное месторождение в России площадью 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Стартовый платеж по аукциону составил 7,4 млрд рублей, прием заявок на участие в нем был завершен 16 июня. Заявки подали "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", "ПионерГео" и "РН-Уватнефтегаз", Роснедра допустили к торгам всех претендентов. победителем торгов признана "Роснефть", которая предложила за участок 20,071 млрд руб.