Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предварительный объем капзатрат на подготовку Эргинского месторождения составит $0,5 млрд

Экономика и бизнес
12 июля, 16:07 UTC+3

Как сообщил глава Минприроды, после ввода месторождения в эксплуатацию уровень добычи на нем может составить до 4-5 млн тонн ежегодно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Предварительный объем капитальных затрат на подготовку к разработке Эргинского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе составит порядка $0,5 млрд, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Учитывая, что это месторождение находится на территории с развитой инфраструктурой - думаю, (потребуется) порядка $0,5 млрд - это за два года они ("Роснефть", победитель аукциона - ред.) должны будут вложить", - сказал Донской, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр добавил, что после ввода месторождения в эксплуатацию уровень добычи на нем может составить до 4-5 млн тонн ежегодно.

"Уровень добычи на месторождениях такого уровня может составлять до 4-5 млн т ежегодно, и этих показателей на Эргинское месторождении можно ожидать через 5 лет после ввода в эксплуатацию", - добавил Донской.

Он напомнил, что, согласно лицензионным обязательствам, перед компанией стоит срок в 2 года на введение в разработку месторождения.

Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - последнее крупное нераспределенное разведанное месторождение в России площадью 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Стартовый платеж по аукциону составил 7,4 млрд рублей, прием заявок на участие в нем был завершен 16 июня. Заявки подали "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", "ПионерГео" и "РН-Уватнефтегаз", Роснедра допустили к торгам всех претендентов. победителем торгов признана "Роснефть", которая предложила за участок 20,071 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян
3
Сергея Полонского приговорили к 5 годам колонии и освободили от наказания
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
6
Умерла актриса Ирина Бунина
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама