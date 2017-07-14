В Кремле не знают о планах Siemens выйти из СП с российскими компаниями

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. В Кремле не знают о якобы имеющихся планах германского концерна Siemens о выходе из совместного предприятия с российскими "Силовыми машинами", а также из компании "Интеравтоматика".

"Нет, об этом неизвестно", - ответил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, знают ли в Кремле о планах Siemens.

В пятницу электронная версия журнала Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что Siemens рассматривает возможность выхода из совместного предприятия с "Силовыми машинами" и "Интеравтоматикой".