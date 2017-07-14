Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Siemens не комментирует "отдельные спекуляции СМИ" по делу о турбинах для ТЭС в Крыму

Экономика и бизнес
14 июля, 14:33 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, июля. /ТАСС

Представитель концерна подчеркнул, что расследование ситуации еще идет

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Siemens не комментирует "отдельные спекуляции СМИ" по делу о поставках турбин для тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму. Об этом ТАСС заявил представитель концерна Филипп Энч в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о выходе Siemens из российской компании "Интеравтоматика".

"Мы не комментируем отдельные спекуляции СМИ, - сказал он. - Мы не можем предвосхищать ведущееся расследование".

Представитель Siemens также напомнил о заявлении, в котором сообщалось, что компания "изучает дальнейшие последствия" в свете скандала вокруг поставок турбин на Крымский полуостров.

Смотрите также

Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым

Строящиеся в Крыму газовые теплоэлектростанции. Досье

Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятия с "Силовыми машинами"), а также из компании "Интеравтоматика", в которой владеет 46%. Последняя, по данным агентства Reuters, была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин в Крыму.

Siemens 11 июля подала иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Ответчиком по иску также выступает СП с "Силовыми машинами", однако, как пояснял ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту". Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань.

По информации источников Reuters, Россия поставила в Крым турбины немецкой Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

В ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.

В российском представительстве Siemens сначала опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что по крайней мере две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама