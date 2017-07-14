Siemens не комментирует "отдельные спекуляции СМИ" по делу о турбинах для ТЭС в Крыму

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Siemens не комментирует "отдельные спекуляции СМИ" по делу о поставках турбин для тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму. Об этом ТАСС заявил представитель концерна Филипп Энч в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о выходе Siemens из российской компании "Интеравтоматика".

"Мы не комментируем отдельные спекуляции СМИ, - сказал он. - Мы не можем предвосхищать ведущееся расследование".

Представитель Siemens также напомнил о заявлении, в котором сообщалось, что компания "изучает дальнейшие последствия" в свете скандала вокруг поставок турбин на Крымский полуостров.

Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятия с "Силовыми машинами"), а также из компании "Интеравтоматика", в которой владеет 46%. Последняя, по данным агентства Reuters, была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин в Крыму.

Siemens 11 июля подала иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Ответчиком по иску также выступает СП с "Силовыми машинами", однако, как пояснял ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту". Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань.

По информации источников Reuters, Россия поставила в Крым турбины немецкой Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

В ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.

В российском представительстве Siemens сначала опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что по крайней мере две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым.