ЦБ намерен стимулировать микрофинансовые организации выдавать меньше "займов до зарплаты"

Легкоатлетка Ласицкене осталась довольна своими прыжками на Кубке России в ЕриноСпорт 14 июля, 18:07
Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танковМеждународная панорама 14 июля, 18:05
Россиянка Сивкова заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт 14 июля, 18:01
"Ростов" объявил о переходе футболиста Азмуна в "Рубин"Спорт 14 июля, 17:50
Причиной миграции в 80% случаев являются война и насилиеСоциальная ответственность 14 июля, 17:39
Курашов: бывший тренер сборной России по фристайлу лжет, заявляя о невыплаченной зарплатеСпорт 14 июля, 17:30
Тучи над Абэ: что грозит японскому премьер-министруМеждународная панорама 14 июля, 17:30
"Рубин" заключил контракты с футболистами Джанаевым, Гранатом и КудряшовымСпорт 14 июля, 17:28
Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБСпорт 14 июля, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России ввел новые требования к формированию резервов микрофинансовых организаций (МФО) на возможные потери по займам, которые, по мнению регулятора, стимулируют их кредитовать малый бизнес и выдавать меньше краткосрочных кредитов. Соответствующее указание ЦБ опубликовал на своем сайте.
В частности, теперь МФО должны начислять 100%-е резервы по займам "до зарплаты" с 91 дня просрочки выплаты, а по займам малому бизнесу - только с 361 дня. При просрочке сроком до месяца резервы должны составлять 50% и 1,5% соответственно.
В документе ЦБ разделил займы, которые выдают МФО, на несколько видов: "займы до зарплаты" (выдаются физлицам на срок до 30 дней и на сумму до 30 тыс. рублей); другая задолженность физлиц; задолженность индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП); задолженность индивидуальных предпринимателей и юрлиц, не относящихся к малому бизнесу.
Самые большие резервы МФО должны формировать по займам "до зарплаты": при просрочке до 30 дней резерв должен составлять 50%, от 31 до 60 дней - 80%, от 61 до 90 дней - 90%, от 91 до 120 дней - 100%.
Минимальные резервы потребуются на кредиты МСП. При просрочке такого займа до 30 дней резерв должен составлять 1,5%, от 31 до 60 дней - 5%, от 61 до 90 дней - 10%, до 120 дней - 25%. Стопроцентные резервы по займам МСП потребуются при просрочке свыше года.
"То, чем мы занимались и будем заниматься, - стимулирование финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Пока мы сделали это через резервы", - отметил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Также существуют повышающие (для займов "до зарплаты") и понижающие коэффициенты (для займов МСП) к нормативам давления на капитал, напомнил он.
По итогам первого квартала 2017 года портфель микрофинансовых организаций приблизился к 200 млрд рублей, привел данные Кочетков. Из 5,9 млн заемщиков 5,8 млн - это физические лица.