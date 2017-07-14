ЦБ намерен стимулировать микрофинансовые организации выдавать меньше "займов до зарплаты"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России ввел новые требования к формированию резервов микрофинансовых организаций (МФО) на возможные потери по займам, которые, по мнению регулятора, стимулируют их кредитовать малый бизнес и выдавать меньше краткосрочных кредитов. Соответствующее указание ЦБ опубликовал на своем сайте.

В частности, теперь МФО должны начислять 100%-е резервы по займам "до зарплаты" с 91 дня просрочки выплаты, а по займам малому бизнесу - только с 361 дня. При просрочке сроком до месяца резервы должны составлять 50% и 1,5% соответственно.

В документе ЦБ разделил займы, которые выдают МФО, на несколько видов: "займы до зарплаты" (выдаются физлицам на срок до 30 дней и на сумму до 30 тыс. рублей); другая задолженность физлиц; задолженность индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП); задолженность индивидуальных предпринимателей и юрлиц, не относящихся к малому бизнесу.

Самые большие резервы МФО должны формировать по займам "до зарплаты": при просрочке до 30 дней резерв должен составлять 50%, от 31 до 60 дней - 80%, от 61 до 90 дней - 90%, от 91 до 120 дней - 100%.

Минимальные резервы потребуются на кредиты МСП. При просрочке такого займа до 30 дней резерв должен составлять 1,5%, от 31 до 60 дней - 5%, от 61 до 90 дней - 10%, до 120 дней - 25%. Стопроцентные резервы по займам МСП потребуются при просрочке свыше года.

"То, чем мы занимались и будем заниматься, - стимулирование финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Пока мы сделали это через резервы", - отметил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Также существуют повышающие (для займов "до зарплаты") и понижающие коэффициенты (для займов МСП) к нормативам давления на капитал, напомнил он.

По итогам первого квартала 2017 года портфель микрофинансовых организаций приблизился к 200 млрд рублей, привел данные Кочетков. Из 5,9 млн заемщиков 5,8 млн - это физические лица.