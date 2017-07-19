Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о компенсационном фонде дольщиков

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о компенсационном фонде дольщиков. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 14 июня.

3 июля в Госдуме состоялись парламентские слушания о компенсационном фонде дольщиков, в которых приняли участие представители Минстроя, ЦБ, региональных властей, обманутые дольщики, эксперты. Ряд предложений участников слушаний были учтены в поправках ко второму чтению, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия").

Фонд дольщиков станет публично-правовой компанией

В первом чтении речь шла о фонде как некоммерческой организации. Ко второму чтению была утверждена формулировка о том, что этот фонд будет публично-правовой компанией. Депутаты изменили название закона, он будет называется "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности - банкротстве застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"Мы добились, что это будет не фонд, не коммерческая организация. Это будет публично-правовая компания, которая учреждается Российской Федерацией и будет преобразована из правительственного фонда в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу", - указал Николаев на заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Как только мы даем этому компенсационному фонду статус публично-правовой компании, это снимает массу вопросов. Это автоматически означает, что будет устанавливаться требование к раскрытию информацию о деятельности. Это установление требований к порядку проверки такой деятельности, в том числе аудит отчетности, требований к системе внутреннего контроля, к распределению полномочий органов управления, порядку совершения сделок с заинтересованностью", - сказал он.

Парламентский контроль за деятельностью фонда будет усилен. "Мы добились того, что в наблюдательный совет публично-правовой компании, это прописано сейчас в законопроекте, будут входить также парламентарии, по одному представителю от каждой палаты парламента. Деятельность фонда будет регулироваться в рамках отдельно взятого закона о публично-правовых компаниях", - отметил депутат. В законе также прописан исчерпывающий перечень активов, в которые могут инвестироваться временно свободные средства.

Отбирать застройщиков будут по конкурсу

Размер обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд будет установлен на уровне 1,2%, такую величину ранее предлагал Минстрой. "Мы исключили возможность вариативного подхода по определению цены для каждого застройщика. Это будет плоская шкала. Более того, можно пересматривать эту плоскую ставку не чаще, чем один раз в год, и она должна определяться федеральным законом", - сказал депутат.

"То есть это максимально открытая позиция, требующая обсуждений, и, соответственно, мы будем понимать, что откуда берется", - пояснил он.

Законопроект также включает в себя нормы о конкурсном отборе застройщиков, которые претендуют на получение средств компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. Закрепляются условия для получения застройщиком средств компенсационного фонда. Кроме того, законопроект прописывает возможность самостоятельного принятия дольщиками решения о выборе между получением возмещения и возможностью достроить проблемный объект за счет средств компенсационного фонда.

Застройщик также должен соответствовать установленным правительством РФ нормативам финансовой устойчивости. "Это очень важно: если мы подходим к вопросу, что у нас нет методики и вариативного подхода к каждому застройщику, мы должны четко определить, кто из застройщиков может быть допущен в эту гарантийную систему, а кто нет", - подчеркнул Николаев.

Из законопроекта исключены нормы о внесудебном порядке приостановления деятельности застройщика по привлечению средств участников долевого строительства, наделявшем контролирующий орган неограниченным административным влиянием на бизнес. "Мы включили сюда нормы, касающиеся аккредитации арбитражных управляющих в АИЖК и фонде. Появились очень четкие требования, квалификационные требования к арбитражным управляющим, и это может как раз обеспечить правильный подход к рассмотрению всех дел о банкротстве застройщиков, профессиональный подход", - подчеркнул парламентарий.

Застройщики будут заниматься только строительством

Законопроект накладывает на застройщика ограничения на совершение иных видов операций, не связанных с реализацией проекта строительства жилья. "Важно, чтобы застройщик строил дома и одновременно не торговал картошкой", - сказал Николаев. Устанавливается принцип: "одна компания - одно разрешение на строительство", добавил он. "Фактически устанавливается переход к принципу проектных компаний", - подчеркнул депутат.

Ужесточаются финансовые требования к застройщику: он будет обязан поддерживать достаточность собственных средств на протяжении всего срока строительства в размере 10% от планируемой стоимости проекта. Также застройщик должен будет обеспечить минимальный остаток средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения застройщиком разрешения привлекать средства участников долевого строительства.

Вводится обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика, застройщик должен будет в обязательном порядке счет, причем только один, через который будут осуществляться все расчеты по ведению строительства. Ужесточаются требования к органам управления застройщика и его участникам. Предлагается, в частности, запретить вхождение в состав органов управления застройщика лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость за экономические преступления, а также лиц, деятельность которых стала прямой или косвенной причиной банкротства юридического лица.

Законопроект также прописывает ведение реестра недобросовестных застройщиков. Детально прописывается процедура банкротства застройщика. Будет создана единая информационная система, в которой будут участвовать все дома, к которым застройщики начинают привлекать средства. Она должна заработать не позднее 1 января 2018 года.

Обманутым дольщикам ничего не компенсируют

При этом целый ряд поправок не нашел отражения в тексте законопроекта. "Это касается вопросов, прежде всего о компенсации средствами фонда тех проектов, тех случаев, когда люди уже обмануты. Задним числом этот механизм не будет действовать, это решение, которое, в том числе, и подтвердил президент на совещании с членами правительства", - пояснил Николаев.