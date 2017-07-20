"Алмаз-Антей" собирается в год производить гражданской продукции на 70-80 млрд рублей

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует в ближайшей перспективе нарастить производство гражданской продукции с 13 млрд до 70-80 млрд рублей.
"Сейчас мощности Концерна испытывают пиковые нагрузки по исполнению ГОЗ (государственного оборонного заказа - прим. ТАСС) и обеспечению экспортных контрактов. Тем не менее, производство гражданской продукции неуклонно растет и в ближайшие время составит порядка 70-80 миллиардов рублей в год", - сообщил журналистам на Международном авиационно-космическом салоне заместитель гендиректора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
Он отметил, что концерн обладает исключительными компетенциями по ряду направлений, в их числе, например, радиоэлектроника, радиолокация, автоматизированные системы управления, аддитивные технологии. "Применение наших военных технологий в данных сегментах продукции гражданского назначения имеет огромный коммерческий потенциал", - добавил Дзиркалн.
Как сообщил гендиректор Концерна Ян Новиков, "в 2017 году дочерними обществами Концерна запланировано реализовать продукции гражданского назначения на сумму 13,1 млрд рублей".
По словам Новикова, в ближайшей перспективе приоритетными направлениями развития продукции гражданского назначения останутся радиолокационные комплексы и средства автоматизации для управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование, оборудование для транспорта, медицинская техника.