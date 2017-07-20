Сбербанк обжаловал решение суда по иску "Транснефти" на 66,5 млрд рублей

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Сбербанка на судебное решение по иску "Транснефти" по сделке с производными финансовыми инструментами на 66,5 млрд рублей, следует из материалов суда.
В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд рублей убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".
Сбербанк ранее заявлял о намерении обжаловать решение суда. По словам вице-президента Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрея Шеметова, решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн рублей, а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.