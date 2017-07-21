Представитель основного акционера "Югры" не исключил судебного разбирательства с АСВ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Официальный представитель основного акционера банка "Югра" Алексея Хотина Анатолий Верещагин не исключает судебного разбирательства акционеров кредитной организации с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

"Я не исключаю, поскольку речь идет о репутации моего клиента, что будут какие-то судебные разбирательства с АСВ - кто ввел временную администрацию, кто в результате готовил все эти отчеты и заключения и принимал решение", - сказал он в интервью "Коммерсантъ FM".

По словам Верещагина, ситуация с банком "Югра" "абсолютно беспрецедентна и по размеру банка, и по реакции со стороны парламента и со стороны Генпрокуратуры". "Решение Центробанка вызывает у моего клиента много вопросов, у профессионального сообщества тоже. Мы говорим об отъеме активов у людей или мы говорим о регулировании банковской сферы для того, чтобы действовала экономика нормально?", - добавил он.

Банк России 10 июля 2017 года ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" из-за его неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. 19 июля Генпрокуратура опротестовала действия регулятора, потребовав отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд руб. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.