Эксперты: введение новых ограничений по микрозаймам убьет большую часть МФО

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Введение 1,5-кратного ограничения предельного размера долга по микрозаймам и расчет полной стоимости микрозайма по банковским принципам приведет к уходу с рынка большинства микрофинансовых компаний, невозможности получить заемные средства для части населения и росту теневого сектора, считают опрошенные ТАСС участники микрофинансового рынка.

Соответствующий законопроект глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассчитывает до конца этой недели внести на рассмотрение депутатов. С 1 января 2017 года проценты, начисленные МФО по договору микрозайма сроком до года, не могут превышать трехкратный размер суммы основного долга. Госдума хочет снизить планку до 1,5-кратного размера.

Кроме того, по словам Аксакова, есть предложение распространить ограничение полной стоимости кредита (ПСК), установленное для банков, на микрозаймы, которые по условиям похожи на банковские кредиты, например, ипотечные. (При этом представители рынка сообщили, что МФО ипотеку не выдают). Таким образом, по его словам, проценты по таким микрозаймам упадут и станут сравнимы с банковскими. Аксаков рассчитывает на принятие этих поправок до 1 ноября.

Подобные ограничения снизят рентабельность бизнеса МФО, которые специализируются на "займах до зарплаты" (до 30 тыс. руб. и сроком до 30 дней - прим. ТАСС), отмечает главный исполнительный директор ООО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов (по его оценкам, на такие займы приходится 24% объема рынка МФО и 37% выданных займов). Эти займы самые дорогие: среднерыночное значение полной стоимости займа в I квартале составило, по данным Центробанка, 599,3%.

"Если продукты микрофинансовых компаний попадут в один "стакан" расчета ПСК вместе с банковскими, большинство компании будут вынуждены уйти с рынка, так как их бизнес перестанет быть рентабельным", - согласен гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

Разные заемщики

МФО работают с более рискованными заемщиками, поэтому сравнивать ПСК МФО и банков нельзя, указывает Батин. "Их [заемщиков] средний ежемесячный доход не превышает 30-50 тыс. рублей на семью. Зачастую у этих людей кредитная история уже испорчена, поэтому в банке им в 100% случаях отказывают в получении необходимой суммы", - отмечает Бахвалов. В случае ухода с рынка МФО часть таких заемщиков останутся без возможности легально получить деньги, добавляет он.

Сейчас, по его данным, аудитория банков и МФО пересекается на 25%. В результате значительно вырастет теневой сектор, отмечает Батин - речь идет о "черных кредиторах", которые оказывают схожие с МФО услуги, но не состоят в реестре ЦБ и не попадают под его надзор.

Инициативы требуют дополнительного обсуждения, отмечает Борис Батин, так как слишком частые нововведения на рынке МФО негативно влияют на его цивилизованное развитие. За последние годы были ограничены размеры штрафов и пеней, предельного размера задолженности, установлены предельные значения полной стоимости займа, перечисляет он.

В Банке России ранее сообщали, что, несмотря на действующую процентную ставку, согласно которой полная стоимость займа может доходить до 600% годовых, реальные выплаты в настоящее время не превышают 300%, так как именно такое ограничение установлено для предельной суммы долга. ЦБ рассмотрит возможности дальнейшего снижения этого показателя в соответствии с поручениями президента, сообщал ранее регулятор.