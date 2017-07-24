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Депутат ГД: цена авиабилета по новому закону о провозе багажа понизится на 2-2,5 тыс. руб.

Экономика и бизнес
24 июля, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев добавил, что новый закон позволит прояснить ситуацию с понятием ручной клади

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Стоимость авиабилета для пассажира, совершающего перелет только с ручной кладью, в соответствии с новым законом, изменяющим нормы провоза багажа, понизится на 2-2,5 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев.

По его словам, новым законом авиапассажиру предоставляется возможность купить билет, в котором не заложена цена на обслуживание провоза багажа. Он подчеркнул, что ранее такой опции не было, "вне зависимости от того летит ли пассажир с чемоданом, который сдается в багажное отделение, или просто с зонтом, в стоимости вашего (пассажира) билета заложено обслуживание провоза багажа". "А это, по оценкам экспертов, занимает до 20 % в стоимости билета. Таким образом, по нашему мнению, для авиапассажиров летящих только с ручной кладью, стоимость билета должна снизиться в среднем на 2-2,5 тысячи рублей", - заявил Сураев.

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Кроме того, добавил парламентарий, новый закон позволит прояснить ситуацию с понятием ручной клади. "Сейчас в ФАП (федеральные авиационные правила) прописан конкретный список вещей, которые можно брать в ручную кладь, некоторые авиакомпании трактуют их в свою пользу. Например, в списке вещей прописано, либо дамская сумка, либо портфель. Женщину с маленьким рюкзаком заставят платить дополнительно, но это же неправильно", - отметил он.

"На основании технических документов самолетов Минтранс выпустит правовой акт взамен действующей статьи 135 ФАП. Опираясь на этот документ, авиакомпании будут устанавливать массово-габаритные нормы провоза багажа", - пояснил депутат.

О законе

20 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, направленный на исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа, при его отсутствии.

Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ. В законе прописано, что по авиабилету, предусматривающему условие о возврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки, должна учитываться норма бесплатного провоза багажа. Эта норма устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна. При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее 10 кг на одного пассажира воздушного судна.

В то же время, согласно новому закону, по авиабилету, предусматривающему условие о невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, может не предусматриваться норма бесплатного провоза багажа.

При этом авиаперевозчик обязан информировать пассажира самолета об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора воздушной перевозки пассажира.

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