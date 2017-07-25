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Медведев проведет совещания по расходам бюджета на оборону и безопасность в 2018-2020 гг.

Экономика и бизнес
25 июля, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В совещаниях примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава МЭР Максим Орешкин и другие

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев продолжит проведение серии совещаний о расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Как сообщили в пресс-службе правительства, главной темой заседаний во вторник станет сфера национальной обороны, а также национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

В совещаниях примут участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МЧС Владимир Пучков, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ведомств.

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Глава правительства уже провел ряд совещаний в рамках подготовки главного финансового документа страны на очередную трехлетку. Так 11 июля Медведев обсудил в Горках тему расходов федерального бюджета в 2018-2020 годах в части обеспечения сбалансированности бюджетов регионов России, а темой совещания 12 июля стало финансирование в тот же период физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики. На совещании у премьера 13 июля обсуждались расходы в новом бюджете на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство.

19 июля рассматривались расходы на агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, а также промышленность, транспорт, связь, энергетику, науку и природные ресурсы; 20 июля премьер провел совещание о расходах федерального бюджета в 2018-2020 годах на развитие оборонной, космической и атомной промышленности.

Как подчеркивал ранее Медведев, бюджет в предстоящие годы останется достаточно сложным, а значит нужно принимать выверенные решения и распределять деньги, исходя из реальных возможностей. По его мнению, работа над проектом нового федерального бюджета должна быть нацелена, в том числе, на поддержку начавшегося роста промышленности и других секторов экономики РФ.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 должен быть внесен правительством РФ в Госдуму до 1 октября.

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Персоны
Белоусов, Андрей Рэмович Шойгу, Сергей Кужугетович Рогозин, Дмитрий Олегович Силуанов, Антон Германович Пучков, Владимир Андреевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Колокольцев, Владимир Александрович
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