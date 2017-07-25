В Совфеде просят перенести рассмотрение закона об отмене провоза бесплатного багажа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ряд членов Совета Федерации попросили перенести рассмотрение закона, который предусматривает исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов, связанных с перевозкой багажа, при его отсутствии. Вопрос возник во вторник на завершающем весеннюю сессию заседании Совфеда во время обсуждения повестки дня.

По мнению ряда сенаторов, этот закон недостаточно проработан. В частности, Людмила Нарусова отметила, что в нем нет заключения Общества потребителей, "а это важнейший закон, который задевает права потребителей", и нет отзывов общественных организаций.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила оставить вопрос в повестке дня. По ее словам, вопросы, которые есть у сенаторов, обязательно будут рассмотрены и обсуждены, однако "если мы не будем рассматривать этот закон, он автоматом пойдет на рассмотрение президента".

"Думаю, что страсти разгорелись не вокруг самого закона, к которому такого рода претензий нет, а касаются проекта нормативного акта, который вызвал вопросы. Но это лишь проект, и у нас есть возможность вместе с Минтрансом над ним поработать, довести его до нужной кондиции. Сам смысл закона правильный - чтобы те граждане, которые летают без багажа, имели возможность покупать более дешевые билеты", - сказала Матвиенко.

"Есть вопросы, безусловно, их надо послушать и обменяться мнениями, и в конечном итоге наше право принять решение по этому закону. Поэтому я предлагаю его сохранить в повестке дня и обменяться мнениями во время обсуждения", - сказала Матвиенко.

Спикер СФ попросила сенаторов до рассмотрения закона еще раз его внимательно изучить, чтобы "мы обсуждали закон, а не предположения, которые могут быть отражены в том или ином виде в нормативных актах". "Каждый сможет высказаться, и дальше палата примет коллегиальное решение - то или иное", - сказала Матвиенко.