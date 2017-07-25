"Победа" может снизить базовые цены на билеты на 20% при отмене бесплатного провоза багажа

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Низкобюджетный перевозчик "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может снизить базовые цены на перелеты в случае вступления в силу закона об отмене бесплатного провоза багажа на всех тарифах. Снижение может составить до 20%, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"В случае отмены обязанности авиакомпаний включать в любой тариф затраты на провоз 10 кг багажа и перечня личных вещей, строго регламентированного федеральными авиационными правилами (дамская сумочка, портфель и т. д.), "Победа" сможет представить клиентам новые правила провоза багажа и тарифы, в том числе учитывающие интересы пассажиров, которые летят налегке или хотят сэкономить на перелете", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера позволит предоставлять более низкую плату за проезд за счет исключения из итоговой стоимости провоза багажа. По данным "Победы", сегодня около 40% ее клиентов путешествуют налегке и не пользуются правом провоза 10 кг багажа и большинства личных вещей, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
Ранее сообщалось, что лоукостер "Победа" сможет сделать бесплатным провоз двух мест ручной клади, если российские авиавласти отменят обязательную норму бесплатного провоза багажа в 10 кг.