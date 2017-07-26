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Топилин: рост производительности труда не должен вести к увеличению безработицы

Экономика и бизнес
26 июля, 7:41 UTC+3 ЧУНЦИН /Китай/ 26, июля. /ТАСС

По словам главы Минтруда, в России общая безработица достигла исторического минимума и составляет чуть больше 5%

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ЧУНЦИН /Китай/, 26 июля. /ТАСС/. Меры по увеличению производительности труда не должны привести к росту безработицы. Об этом заявил в среду министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на встрече министров труда стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

"Несмотря на непростую международную и экономическую ситуацию, сложившуюся в последние годы, России удалось, опираясь на собственные ресурсы, увеличить темпы роста экономики", - заявил глава Минтруда России в первый день встречи.

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"Сегодня общая безработица в России составляет чуть больше 5%, - также сообщил руководитель российского министерства. - Это исторический минимум". "Позитивные изменения на рынке труда - это в том числе результат тесного диалога социальных партнеров - правительства, профсоюзов и работодателей", - сказал глава Минтруда России.

Топилин проинформировал участников встречи о работе правительства России над приоритетным проектом стратегического развития "Повышение производительности труда и поддержки занятости". "Рост производительности труда не должен сопровождаться увеличением безработицы, - заявил министр. - Будем подключать дополнительные механизмы - прежде всего, мероприятия по профессиональному обучению, в том числе повышению квалификации, работников модернизируемых предприятий, а также переобучению высвобождаемых работников с целью трудоустройства на другие рабочие места".

Встреча министров труда стран БРИКС проходит в городе Чунцин (Юго-Западный Китай) с 26 по 27 июля. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

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