Минтруд: система инжиниринга позволит повысить производительность труда

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минтруд предлагает создать систему инжиниринга организации труда, которая позволит увеличить производительность труда к 2025 году и не приведет к росту безработицы, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минэкономразвития представило проект программы повышения производительности труда в России. У программы будет две задачи: повысить производительность труда и поддержать тех, кого уволят. По данным издания, Минэкономразвития на программу просит 29 млрд рублей из бюджета до 2020 года, большая часть из этих средств пойдет на решение проблемы безработицы. Это совместный проект, который Министерство экономического развития реализует с Министерством труда, Министерством промышленности и торговли, Министерством финансов.

"В частности, мы предлагаем создать инфраструктуру разработки и внедрения в практику методологии инжиниринга организации труда на базе ВНИИ труда Минтруда России. По существу он будет Центром компетенций научной организации труда", - сказал Топилин.

Также ведомство предлагает сформировать постоянно актуализируемую информационно-аналитическую базу инновационных технологий и инструментов организации труда. В этой базе будут собраны лучшие российские практики повышения производительности труда, оценка эффективности трудозатрат, оценка эргономики, актуальные данные по нормам и нормированию труда, сокращению потерь рабочего времени.

Минтруд также предлагает создать систему подготовки специалистов по инжинирингу организации труда.

"Мероприятия по повышению производительности труда не вызовут роста безработицы. Наш план предусматривает разработку программы поддержки занятости, включающую совершенствование работы органов занятости, обучение высвобождаемых работников, стажировку, организацию временной занятости, поддержку предпринимательской активности", - отметил Топилин.

Травматизм и профзаболевания

Существенное влияние на производительность труда оказывают потери фонда рабочего времени в результате производственных травм и профзаболеваний, отмечают в министерстве. Поэтому Минтруд считает необходимым сфокусироваться на решении вопросов, связанных с улучшением условий труда и снижением травматизма на рабочих местах.

По экспертным оценкам, только в 2016 году такие потери составили около 450 млрд рублей в денежном выражении.

Министерство в первую очередь предлагает обеспечить разработку методологии оценки потерь рабочего времени в результате производственного травматизма и профзаболеваемости. В дальнейшем будут предложены типовые решения для устранения вредного воздействия факторов производственной среды.

Министерство предлагает развивать систему социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

"Кроме того, мы предлагаем новое направление экономического стимулирования работодателей к улучшению условий труда - частичное субсидирование за счет средств Фонда социального страхования России процентной ставки по кредиту на модернизацию основных фондов, обеспечивающую улучшение условий труда", - рассказал Топилин.

Для реализации предложенных мер потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости.