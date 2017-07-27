Кудрин: надежда на отмену санкций против РФ в ближайшие годы уменьшилась

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Надежда на отмену западных санкций в отношении России в ближайшие годы сейчас уменьшилась, в перспективе России будет сложнее выходить на внешние рынки, заявил замглавы экономического совета при президенте, экс-министр финансов Алексей Кудрин в интервью агентству Reuters.
"Существовавшая надежда на отмену санкций в ближайшие годы сейчас уменьшилась. <...> Мы, скорее, попадаем в историю со старой поправкой Джексона - Вэника - даже когда все условия уже давно изменились, ее никак не могли отменить", - сказал Кудрин, оценивая ущерб от санкций в 0,5% ВВП недополученного роста по сравнению с 1% ВВП в первый год их введения.
"Я вижу влияние санкций в перспективе - России будет сложнее выходить на внешние рынки, сложнее получать новые ниши на мировых рынках в условиях, когда есть политическое недоверие между государствами", - сказал он, выразив надежду на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном через пару лет.
По словам Кудрина, "экономические условия для того, чтобы Россия интегрировалась в мировую экономику, получала доступ на мировые рынки, получала достаточный объем новых технологий, ухудшились".
"Это зачастую демотивирует. Факторов для роста стало меньше", - сказал он.
Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник, 25 июля, законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", должен подписать президент США Дональд Трамп. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп одобряет этот законопроект.