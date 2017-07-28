Bild: Bosch участвовала в секретных переговорах германских автопроизводителей

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БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Компания Bosch по всей видимости участвовала в сговоре пяти автопроизводителей ФРГ, которые согласовывали свои действия по производству, стоимости и поставкам деталей для автомобилей. Об этом сообщила в пятницу газета Bild.
По ее данным, представители Bosch принимали участие в тайных переговорах, в ходе которых предложили автомобильным концернам быстрое и выгодное решение проблем, связанных с очисткой выхлопных газов в дизельных машинах. Bosch упоминается в документе, содержащем случаи нарушения правил конкуренции, который на прошлой неделе направил в антимонопольное ведомство Volkswagen.
Издание Spiegel 21 июля сообщило, что в сговоре участвовали Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. За все время было проведено около 60 рабочих встреч с участием более 200 сотрудников концернов. При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой. Spiegel отметил, что речь может идти "о самом крупном из картельных дел в экономической истории Германии".