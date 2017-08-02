"Ведомости": "Аэрофлот", S7 и UTair пока не собираются отменять бесплатный провоз багажа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот", S7 и UTair пока не собираются отменять бесплатный провоз багажа по невозвратным билетам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявления компаний.

"Наша система тарифов удобна, пассажиры к ней привыкли", - цитирует газета представителя S7. "Норму тарифа "Лайт" - до 10 кг в салоне самолета - снижать не планируем", - пояснил коммерческий директор UTair Павел Пермяков. Эти поправки важны для развития лоукост-перевозок, говорят представитель "Аэрофлота" и топ-менеджер "Уральских авиалиний". "Мы анализируем рынок и предложение конкурентов, если увидим потребность в тарифах без обязательной нормы багажа, можем их ввести", - добавляет последний.

"Аэрофлот" (вместе с его крупнейшей "дочкой" "Россией"), S7, UTair и "Уральские авиалинии" в первом полугодии перевезли 71,9% всех пассажиров российских авиакомпаний.

Лоукостер "Победа", в свою очередь, планирует представить новые правила и тарифы - "в целом будет значительное снижение тарифов как на перелет, так и на провоз багажа", - сообщил представитель лоукостера газете.

Как отмечают "Ведомости" со ссылкой на исследования сервиса "Туту.ру", невозвратные билеты как самые дешевые наиболее популярны в России: уже в июле - декабре 2014 г. доля купленных на "Туту.ру" невозвратных билетов составила 65,2%, в 2015-2016 гг. - в среднем 73,6%, в январе - июне 2017 г. - 72,1% (учитывались только полеты по России).

В 2014 г. невозвратные билеты были на 12,6% дешевле возвратных, в 2015 г. - на 19,7%, в 2016 г. - на 22,8%, в этом году - на 24,4%, подсчитал сервис.

Доля невозвратных билетов на рейсы российских авиакомпаний, купленных у партнеров aviasales.ru, составляет около 50%, говорит PR-директор агрегатора Янис Дзенис.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс, согласно которым авиакомпании не обязаны бесплатно возить багаж по невозвратным билетам; перевозчики смогут сами устанавливать правила и взимать за перевозку багажа отдельную плату. Поправки вступят в силу через 60 дней. Сейчас по любому билету авиакомпания обязана бесплатно перевезти минимум 10 кг багажа.

Как ранее сообщил ТАСС министр транспорта Максим Соколов, норма направлена исключительно на удешевление стоимости авиаперевозок для пассажиров и может снизить стоимость билетов по невозвратным тарифам авиакомпаний на 10-20%.