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Суд отказал "Роснефти" в ограничении времени выступления сторон в суде с "Системой"

Экономика и бизнес
10 августа, 10:12 UTC+3 УФА УФА 10, августа. /ТАСС

Как сообщили в арбитраже Башкирии, если представители сторон будут дублировать друг друга по выступлениям, суд имеет право их прервать

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УФА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отказал "Роснефти" в ограничении времени выступления сторон в суде с АФК "Система" 15 минутами. Такое решение озвучила судья Ирина Нурисламова, передает корреспондент ТАСС с места события.

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"В удовлетворении ходатайства об установлении регламента 15 минут или меньше отказать. Если представители будут дублировать друг друга по выступлениям, суд имеет право их прервать", - сказала она.

"Роснефть" заявила в ходе заседания, что для представления позиции каждой стороне будет достаточно 15 минут, что соответствует общей практике.

"Представителей ответчиков все больше, они дублируют друг друга", - добавил представитель "Роснефти". В заседании участвуют 10 представителей соответчиков.

АФК "Система" и "Система-Инвест" выступали против заявления, заметив, что истцы могли предложить им и 30 секунд на выступления. "Если они хотят лишить нас права представлять доказательства в этом процессе, наверное, скоро они захотят лишить права выступать здесь. С точки зрения соблюдения принципа состязательности наше право на выступление не может быть ограничено каким-либо периодом времени", - сказал представитель "Система-Инвест"

Спор "Роснефти" и "Системы"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд рублей с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными, заявляя об отсутствии убытков. "Роснефть" и соистцы выступают за удовлетворение иска. По их мнению, доказана совокупность элементов, необходимых для взыскания с АФК убытков, причиненных при реорганизации "Башнефти".

С 2005-го по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее после оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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