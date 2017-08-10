ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России на 40 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз добычи нефти в России в 2017 г. на 40 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой - до 11,11 млн баррелей в сутки, следует из августовского доклада ОПЕК.

Таким образом, картель ожидает, что добыча нефти в России в 2017 г. окажется на 30 тыс. баррелей в сутки выше уровня 2016 г.

Кроме того, на 2018 г. ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в РФ на 130 тыс. баррелей в сутки относительно 2017 г. до 11,24 млн баррелей в сутки.

Организация также повысила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 году на 110 тыс. баррелей в сутки - до 96,49 млн баррелей. При этом ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,37 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2018 году, как ожидает ОПЕК, окажется на 1,28 млн баррелей в сутки выше, чем в текущем году, и составит 97,8 млн баррелей.

Спрос на нефть стран ОПЕК в 2017 году будет на 400 тыс. баррелей в сутки выше, чем в 2016 году, и достигнет 32,4 млн баррелей. В 2018 году показатель не изменится и составит 32,4 млн баррелей в сутки.

Увеличение добычи

Четырнадцать стран - членов ОПЕК в июле 2017 года увеличили добычу нефти на 172,6 тыс. баррелей в сутки по отношению к июню - до 32,87 млн, превысив таким образом на 370 тыс. баррелей целевой уровень, подтвержденный в мае этого года в объеме 32,5 млн баррелей, следует из отчета.

12 стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи (с учетом недавно принятой Экваториальной Гвинеи, но без учета не участвующих в сокращении Ливии и Нигерии) добывали в июле 30,12 млн баррелей. Это на 0,65 млн баррелей в сутки ниже, чем в октябре, принятом за базовый уровень в сделке по сокращению, когда участницы соглашения добывали 30,769 млн баррелей. При этом по условиям сделки они обязались сократить добычу на 1,2 млн баррелей.

Добыча ОПЕК в июле выросла в основном за счет роста в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. Производство снижалось в Ираке, Анголе и Венесуэле, отмечается в отчете ОПЕК. Так, Ливия в июле увеличила добычу на 154,3 тыс. баррелей - до 1 млн, Нигерия - на 34,3 тыс. - до 1,75 млн. Крупнейший экспортер в ОПЕК - Саудовская Аравия - нарастила добычу в июле на 32 тыс. баррелей - до 10,067 млн. Добыча росла и у других членов ОПЕК - Эквадора, Экваториальной Гвинеи, Габона, Ирана и Катара.

Сильнее всего добычу в июле сократил Ирак - на 33 тыс. баррелей - до 4,47 млн, Ангола снизила добычу на 19,3 тыс. баррелей - до 1,65 млн, Венесуэла - на 15,8 тыс. баррелей - до 1,93 млн баррелей. Добыча снизилась в июле также в Кувейте и в ОАЭ.

Добыча в Саудовской Аравии в июле установилась на уровне 10,067 млн баррелей, что на 465 тыс. баррелей меньше уровня октября - таким образом, королевство придерживается своей квоты, которая составляет 468 тыс. баррелей, почти на 100%. Добыча Ирака составила 4,468 млн баррелей, что на 93 тыс. баррелей меньше уровня октября (квота 210 тыс.). Иран, которому по условиям сделки разрешено увеличить среднесуточную добычу в пределах 90 тыс. баррелей, нарастил добычу на 134 тыс. баррелей. Венесуэла снизила добычу до 1,932 млн баррелей, что на 135 тыс. меньше уровня октября (квота 95 тыс.).

Согласно прогнозу, страны вне ОПЕК увеличат предложение добытой ими нефти в 2018 году на 1,1 млн баррелей к уровню 2017 года - до 58,87 млн баррелей в сутки, что немного ниже, чем ожидаемый рост спроса. В том числе предложение нефти из США, по прогнозу ОПЕК, увеличится в 2018 году на 840 тыс. баррелей в сутки к уровню 2017 года - до 15,13 млн.