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Во Франции выявили две партии зараженных фипронилом яиц

Экономика и бизнес
11 августа, 11:03 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, августа. /ТАСС

Партии, содержащие в общей сложности около 250 тысяч яиц, поступили в магазины в период с 1 апреля по 28 июля

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ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Во Франции выявили две партии яиц, содержащих химикат фипронил. Они поступили в магазины в период между 1 апреля и 28 июля. Об этом сообщил в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия страны Стефан Травер в эфире радиостанции RMC.

"Первая - из Бельгии - содержала 196 тыс. яиц и поступила на рынок в период между 1 апреля и 1 мая. Никаких последствий для здоровья потребителей отмечено не было, - сказал министр. - Но у нас есть вторая партия, поступившая из Нидерландов и содержащая 48 тыс. яиц". По словам Травера, яйца из этой партии поступили на прилавки французских магазинов Leader Price в период с 19 по 28 июля.

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Министр заверил, что "риск для здоровья потребителей во Франции остается низким". Он подчеркнул, что министерство "следит за развитием ситуации".

С начала августа от скандала вокруг применения химиката пострадали Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Люксембург, Франция, Швейцария, Швеция, где из розничной торговли отозваны миллионы яиц. Яйца были произведены на нидерландских фермах, нелегально использовавших фипронил для борьбы с насекомыми-паразитами. Инсектицид производила фирма, действовавшая на территории Бельгии. Продукция с фипронилом, количество которого превышает установленные в ЕС нормы, поставлялась главным образом в Германию, однако вывозилась и в другие страны.

Фипронил используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы, если оно попадает в организм и накапливается в нем. Фипронил запрещен для применения в животноводстве, так как он может с пищей попасть в организм человека.

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