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Арбитраж Башкирии отложил до 18 августа рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система"

Экономика и бизнес
11 августа, 12:07 дата обновления: 11 августа, 12:29 UTC+3

Ранее судом был объявлен перерыв до 11 августа

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УФА, 11 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии отложил до 18 августа рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 млрд руб. Об этом сообщила судья Ирина Нурисламова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Рассмотрение отложено до 18 августа, 10:00 по местному времени (08:00 мск)", - сказала она, потребовав от сторон предоставить суду ряд доказательств по делу.

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Истцам необходимо предоставить доказательства осведомленности ответчиков в период проведения реорганизации о незаконности владения акциями "Башнефти", а также доказательства, "подтверждающие размер финансовых ресурсов, предназначенных для формирования валютных резервов, расчет размера валютных резервов на период проведения реорганизации и последующие годы со ссылками на учетную политику и первичные документы".

Суд просит ответчиков также предоставить письменные пояснения о необходимости в рамках проведения IPO получения займа от "Башнефти" и обмена акций "Система-Инвест" на акции "Башнефти". Кроме того, им нужно передать суду письменные пояснения о цели получения и фактического использования договоров займа.

В судебном процессе по делу пройдены основные стадии - представлены позиции сторон, завершен раунд вопросов и ответов, исследованы 38 томов дела. На следующем заседании после изучения доказательств суд должен перейти к прениям сторон.

Спор "Роснефти" и "Системы"

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и дочерней "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти", по мнению истца, в результате реорганизации в 2014 г. Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля.

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Большая часть убытка (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций "Система-Инвест", переданных АФК "Система" в обмен на собственные акции "Башнефти" и другие активы (акции "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтез"). Остальная сумма убытка (36,9 млрд руб.) - списание долга "Система- Инвест" перед "Башнефтью" и погашение 3,9% акций "Башнефти" (12,4 млрд руб.), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки.

АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными, заявляя об отсутствии убытков. "Роснефть" и соистцы выступают за удовлетворение иска. По их мнению, доказана совокупность элементов, необходимых для взыскания с АФК убытков, причиненных при реорганизации "Башнефти".

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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