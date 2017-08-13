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Украинский "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение пяти лет

Экономика и бизнес
13 августа, 16:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, августа. /ТАСС

Госпредприятие намерено поставить за это время 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции

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КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украинское государственное предприятие "Антонов", которое теперь входит в состав госконцерна "Укроборонпром", планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Для госпредприятия "Антонова" был создан четкий маркетинговый план, основанный на оценке специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. Он учитывает перспективные рынки и потенциал каждой номенклатуры товаров на этих рынках. Также он опирается на весь массив нынешних договоренностей с партнерами", - говорится в сообщении.

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"Антонов" намерен поставить за это время 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. В планах предприятия также возвращение на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов.

В январе 2016 года кабинет министров Украины принял решение ликвидировать концерн "Антонов" в связи с тем, что ранее предприятие вошло в состав госпредприятия "Укроборонпром".

Разрыв связей с Россией

До 2015 года РФ была одним из главных партнеров Украины в авиационной промышленности, украинские самолеты наполовину состояли из российских комплектующих. В 2015 году "Антонов" произвел всего два самолета АН-148 и АН-158, где еще были использованы российские составляющие.

Из-за разрыва кооперационных связей с Россией в 2016 году предприятие не выпустило ни одного нового самолета. Концерн "Антонов" также был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов", которое занималось разработкой ряда новых самолетов.

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"Антонов" является ведущим украинским разработчиком и производителем авиационной техники. Компания занимается проектированием, разработкой, производством и обслуживанием транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. Среди них самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225, а также перспективный Ан-178.

Первоочередной задачей предприятия после входа в состав госконцерна было выполнение плана импортозамещения российский составляющих в производстве своей техники.

В марте 2017 года летчики-испытатели предприятия совершили первый полет на транспортном самолете Ан-132D, который стал глубокой модернизацией Ан-32. Как утверждают в Киеве, Ан-132 - первый самолетом "Антонова", который создан без использования российских комплектующих.

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