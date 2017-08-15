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Суд отказал банку "Югра" в ходатайствах на первом заседании по спору с ЦБ

Экономика и бизнес
15 августа, 15:59 дата обновления: 15 августа, 16:31 UTC+3

Рассмотрение по существу иска финансовой организации к Банку России состоится 19 сентября

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании по спору банка "Югра" с ЦБ РФ о законности назначения в банк временной администрации и объявления моратория на удовлетворение требований кредиторов отклонил ходатайства финансовой организации. Соответствующее решение вынес судья Максим Кузин.

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Так, представители банка "Югра", у которого в июле была отозвана лицензия в связи с утратой капитала, представили ходатайство о привлечении Генеральной прокуратуры в качестве третьего лица. "Суд принял решение об отказе в принятии указанного ходатайства. С учетом позиций лиц, участвующих в заседании, суд не находит оснований для его удовлетворения. Генеральная прокуратура не лишена возможности принять участие в деле в силу статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса РФ", - сказал судья.

Представленное юристами банка "Югра" ходатайство об истребовании доказательств о необходимости введения временной администрации в банк суд также не удовлетворил.

Рассмотрение по существу иска банка "Югра" о признании недействительными решений ЦБ о введении в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и моратория на удовлетворение требований кредиторов назначено на 19 сентября.

Банк России 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра", в который 10 июля была введена временная администрации. Регулятор в том числе утверждает, что бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. Так, по состоянию на 1 июля доля кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, составляла почти 90% кредитного портфеля. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за время работы АСВ. Всего будет выплачено около 170 млрд руб. страхового возмещения.

При этом Генпрокуратура, которую банк "Югра" намеревался привлечь к делу в качестве третьего лица, опротестовала решение ЦБ о назначении в банк временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.

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