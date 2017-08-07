ЦБ подал в суд заявление о признании банка "Югра" банкротом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Центральный банк России подал в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании банка "Югра" банкротом. Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление было подано в понедельник и пока не принято к производству.

Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по активам, лишился лицензии 28 июля. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за время работы Агентства по страхованию вкладов. Всего будет выплачено около 170 млрд рублей страхового возмещения.

По информации ЦБ РФ, бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка за счет привлеченных вкладов физлиц. На 1 июля доля кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, составляла почти 90% кредитного портфеля. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.