Вкладчикам "Югры" выплатили 85% от общей суммы страховых возмещений

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вкладчики банка "Югра" по состоянию на 7 августа получили 147,5 млрд рублей, что составляет 85% от общей суммы страховых возмещений по банку. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
"Агентство выплатило страховое возмещение 176,5 тыс. вкладчиков банка "Югра" на сумму 147,5 млрд руб., что соответствует 85% страховой ответственности АСВ", - сказали в АСВ.
Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по активам, лишился лицензии 28 июля. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем за время работы АСВ. Всего будет выплачено около 170 млрд руб. страхового возмещения.
По информации ЦБ РФ, бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. На 1 июля доля кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, составляла почти 90% кредитного портфеля. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.