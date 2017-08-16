Путин в Калининграде обсудит транспортную инфраструктуру и посетит новый терминал Храброва

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду посетит с рабочей поездкой Калининградскую область, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент проведет совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, - говорится в сообщении. - В совещании примут участие руководители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов СЗФО".

Также президент проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым и осмотрит новый терминал в аэропорту Храброво, где ознакомится с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса.

При назначении Алиханова врио главы региона в октябре прошлого года Путин потребовал от него предпринимать шаги для реализации плана по стратегическому развитию Калининграда. Тот в свою очередь среди основных направлений деятельности назвал обеспечение транспортной доступности самого западного региона России, включая субсидирование авиабилетов и развитие паромного сообщения.

Новый терминал Храброва

Обслуживание пассажиров на внутренних российских линиях в новом терминале Храброва началось в конце июля, а с 13 августа там заработал сектор вылета международных воздушных линий, оборудованный пунктом пропуска через государственную границу и зоной таможенного контроля. Как сообщала пресс-служба аэропорта, вся операционная деятельность по обслуживанию пассажиров была переведена на новые площади пассажирского терминала.

Международный аэропорт Храброво связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Череповцом, Мурманском, Анапой, Калугой, Архангельском, Минском, Гродно, Гомелем, Брестом, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Антальей и Барселоной. Пассажиропоток авиаузла в 2016 году превысил 1,57 млн человек. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, предполагающая ее удлинение с 2,5 тыс. м до 3,3 тыс. м, и аэровокзального комплекса должна завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. К тому моменту Храброво сможет принимать все типы самолетов и обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.