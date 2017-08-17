Корейская торговая ассоциация: санкции Вашингтона в отношении Пекина ударят по Сеулу

СЕУЛ, 17 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Торговая война между Китаем и США окажет ощутимое негативное влияние на экономику Республики Корея. Об этом заявили в четверг корреспонденту ТАСС в Корейской ассоциации внешней торговли (KITA).

"Если китайский экспорт в США сократится, то это нанесет удар по южнокорейским поставкам промежуточных товаров в КНР. Падение экспорта Китая в США на 10% станет причиной сокращения общего объема южнокорейского экспорта на 0,25%", - отметил собеседник.

В этих условиях, подчеркнул он, южнокорейские компании должны со всей серьезностью отнестись к возможному началу торговой войны между США и КНР. "Если Вашингтон введет односторонние экономические санкции в отношении Китая, то пострадают и наши интересы", - резюмировал представитель KITA.

Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, президент отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства пассивностью Китая в ситуации с ракетно-ядерной программой КНДР.