Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корейская торговая ассоциация: санкции Вашингтона в отношении Пекина ударят по Сеулу

Экономика и бизнес
17 августа, 7:59 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Падение экспорта Китая в США на 10% станет причиной сокращения общего объема экспорта Республики Корея на 0,25%, сообщили в ассоциации

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 17 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Торговая война между Китаем и США окажет ощутимое негативное влияние на экономику Республики Корея. Об этом заявили в четверг корреспонденту ТАСС в Корейской ассоциации внешней торговли (KITA).

Смотрите также
Председатель Комитета США по правительственной реформе и контролю Даррелл Исса, президент США Дональд Трамп, министр финансов Стивен Мнучин, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр торговли Уилбур Росс во время подписания меморандума

"Торговая война ведет в никуда": Вашингтон и Пекин на пороге экономического конфликта

"Если китайский экспорт в США сократится, то это нанесет удар по южнокорейским поставкам промежуточных товаров в КНР. Падение экспорта Китая в США на 10% станет причиной сокращения общего объема южнокорейского экспорта на 0,25%", - отметил собеседник.

В этих условиях, подчеркнул он, южнокорейские компании должны со всей серьезностью отнестись к возможному началу торговой войны между США и КНР. "Если Вашингтон введет односторонние экономические санкции в отношении Китая, то пострадают и наши интересы", - резюмировал представитель KITA.

Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, президент отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства пассивностью Китая в ситуации с ракетно-ядерной программой КНДР.

Смотрите также

Советник Трампа заявил, что у США идет "экономическая война" с Китаем

"Торговая война ведет в никуда": Вашингтон и Пекин на пороге экономического конфликта

Трамп поручил торгпреду проверить, не нарушает ли Китай права американских компаний

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
2
Ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура
3
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла
4
Постпред РФ при ООН потребовал от НАТО прекратить шельмование России
5
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
6
Постпред РФ при ООН назвал хорошим знаком примирительные заявления США и КНДР
7
Вера Глаголева скончалась в Германии, ее тело привезут в Москву в ближайшие два дня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама