Moody's поместило рейтинги банка "ФК Открытие" на пересмотр с возможностью понижения

ТАСС, 17 августа. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной и национальной валютах "Ba3" банка "ФК Открытие" на пересмотр с возможностью понижения, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинговое действие отражает озабоченность Moody's относительно недавней повышенной волатильности депозитов клиентов банка, которая оказывает давление на его ликвидность и отрицательно влияет на его затраты на финансирование", - говорится в сообщении агентства.