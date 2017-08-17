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Moody's поместило рейтинги банка "ФК Открытие" на пересмотр с возможностью понижения

Экономика и бизнес
17 августа, 18:47 UTC+3

Агентство готово пересмотреть рейтинг в связи с недавней повышенной волатильности депозитов клиентов банка, которая оказывает давление на его ликвидность

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ТАСС, 17 августа. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной и национальной валютах "Ba3" банка "ФК Открытие" на пересмотр с возможностью понижения, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинговое действие отражает озабоченность Moody's относительно недавней повышенной волатильности депозитов клиентов банка, которая оказывает давление на его ликвидность и отрицательно влияет на его затраты на финансирование", - говорится в сообщении агентства.

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