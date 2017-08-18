Структуры "Открытия" подали в ФАС заявку на приобретение контроля в "Росгосстрахе"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ООО "Открытие-Информ" (принадлежит "Открытие Холдингу", по данным СПАРК) и банк "ФК Открытие" подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности страховой компании "Росгосстрах". Это следует из данных ФАС.
Информация о переговорах по объединению группы "Росгосстраха" с холдингом "Открытие" появилась в конце 2016 года, до сих пор о сделке стороны официально не объявляли. Ранее "Открытие" вложило в "Росгосстрах" 30 млрд руб.
Контроль в "Росгосстрахе" планируется получить в результате приобретения компанией "Открытие информ" 100% долей в уставном капитале трех ООО - "РГС Холдинг" (основной акционер "Росгосстраха, 31,7%), "РГС активы" (владеет 3,3% "Росгосстраха") и "РГС недвижимость", следует из данных ФАС. Ходатайство поступило 15 августа, рассматривать его ФАС может в течение 30 дней.
Банк "Открытие" уже контролирует 19,8% "Росгосстраха", 15,4% заложены банку в рамках сделки репо. Таким образом, в случае завершения заявленной в ФАС сделки структуры "Открытия" будут контролировать минимум 54,8% "Росгосстраха". Кроме того, как ранее сообщал ТАСС, акции "Росгосстраха" есть у негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Лукойл-Гарант", входящего в группу "Открытие" (по подсчетам ТАСС, около 9% акций).
Как ранее сообщалось, итогом объединения, которое займет 2017-2018 год, должно стать создание крупнейшей в России частной финансовой группы с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек. 20 июня ФАС одобрила покупку "Открытие холдингом" 76% акций "Росгосстрах банка" (входит в группу "Росгосстраха"). О том, состоялась ли покупка, не сообщалось.
"Росгосстрах" - один из крупнейших страховщиков РФ, до июля 2017 года - лидер рынка ОСАГО. Этот бизнес стал главной причиной убытка страховщика, который в 2016 году вырос в 6,6 раз и достиг 33,3 млрд руб. (МСФО). В банке "Открытие" второй месяц продолжается отток средств: в июле отток средств физических лиц составил 36 млрд руб., юридических лиц - 319 млрд руб. Отток носил плановый характер и был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности, сообщали ранее ТАСС в банке.