Российские авиалайнеры оснастят "нервной системой" для мониторинга любых отказов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) предлагает оборудовать российские гражданские авиалайнеры, в том числе МС-21, "нервной системой" для мониторинга технического состояния всех систем и деталей самолета. Об этом рассказал ТАСС руководитель соответствующего проекта Дмитрий Успенский.

"Применение системы раннего обнаружения повреждений конструкции летательного аппарата на МС-21 не только возможно, но и крайне желательно. С точки зрения совместимости - это вопрос решаемый. Другое дело, что такая технология непрерывного контроля и оценки состояния конструкции позволит создать систему обслуживания самолетов по фактическому состоянию, и наш самолет нового поколения выйдет на международный рынок совсем в иных экономических условиях", - рассказал специалист.

Несмотря на то, что макетный образец "нервной системы" был впервые показан Фондом совсем недавно (на салоне МАКС-2017), Успенский считает, что ее можно было бы встроить в новый российский пассажирский самолет МС-21. В результате, считает он, МС-21 получит конкурентные преимущества по отношению к аналогичным по вместимости самолетами Boeing и Airbus.

МС-21 - это разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая этого года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года.

Как у живых организмов

"Нервная система" для самолетов создается в Фонде в рамках проекта "Хрусталь". Исследователи сравнивают ее с нервной системой живых организмов - в структуру композиционного материала самолетов будут встраиваться чувствительные к механическим воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть.

"Благодаря этому данные о состоянии конструкции передаются по лазерному лучу внутри оптического волокна в "мозг" системы, то есть в бортовой компьютер. В результате информация о техническом состоянии тех или иных критически значимых узлов, агрегатов и элементов конструкции оперативно передается пилоту и наземным службам", - пояснил Успенский.

По его словам, этот момент является ключевым для обеспечения безопасности воздушных перевозок. "Если актуальность и достоверность информации о техническом состоянии самолета высокая, то можно целенаправленно и заблаговременно производить наладку и ремонт проблемных мест конструкции. А это спасает жизни", - рассказал он.

"Нервная система" ФПИ не имеет аналогов в мире, отмечает Успенский. "В таком виде, как создаем сегодня мы, - нет ни у кого", - сказал он.

На большинстве самолетов установлены системы информирования пилота об опасном состоянии двигателей, а ведущие мировые производители авиатурбин оснащают их системами автоматического сбора и передачи наземным службам информации о текущем состоянии, но сейчас они работают в отношении только одного - пусть и ключевого - агрегата самолета.

"Российская же система предназначена для повышения эффективности обслуживания, прежде всего, планера самолета: крыльев, хвоста, фюзеляжа - т. е. ключевых элементов конструкции самого воздушного судна, от состояния которых также во многом зависит безопасность полета", - заявил он.

Инфографика Самолет МС-21 Особенности конструкции российского пассажирского авиалайнера нового поколения — в инфографике ТАСС