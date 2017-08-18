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Глава Минтранса РФ высоко оценил перспективы электротранспорта через 20 лет

Экономика и бизнес
18 августа, 12:41 UTC+3 ДЕР. ДВОРИКИ ОБЛАСТЬ/ 18, августа. / ТАСС

При этом Максим Соколов отметил, что электричество все равно не сможет на 100% заменить дизель и бензиновое топливо

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ДЕР. ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 18 августа. / ТАСС/. Электрический транспорт в ближайшие 20 лет станет основным видом, но не сможет полностью заменить бензиновый и дизельный транспорт. Такой прогноз представил министр транспорта РФ Максим Соколов на форуме "Территория смыслов".

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"Я полагаю, что в ближайшие 20 лет мы увидим революционный переход к еще большим объемам использования электричества как основного движущего средства в транспортном сообщении, - сказал он. - Но [электричество] все-таки полностью не заменит собой дизель или бензиновое топливо, где-то в отдаленных регионах или в авиации этот вид топлива все же еще будет использоваться. Но будущее и масштаб, безусловно, за электрической тягой".

По словам Соколова, нынешняя статистика по переводу на электрический транспорт городов Европы и Азии говорит о том, что именно за ним будущее городских транспортных систем.

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"Хотя, конечно, мы не списываем со счетов и трамвай - он тоже в последнее время возвращает свои позиции на рынке пассажирских перевозок", - добавил министр.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что доля производства электромобилей к 2020 году может достигнуть 17%. По его словам, еще десять лет назад тема электрического и беспилотного транспорта выглядела фантастической, сейчас она стала "быстро наступающей реальностью".

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