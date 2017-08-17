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"Группа ГАЗ" и "Россети" планируют вместе разработать станции подзарядки электротранспорта

Экономика и бизнес
17 августа, 18:40 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 17, августа. /ТАСС

Такое сотрудничество, по мнению генерального директора "Россетей" Олега Бударгина, позволит обеспечить максимально эффективные условия для скорейшего развития системы электротранспорта в РФ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" и ПАО "Россети" договорились о совместной разработке и внедрении станций подзарядки для электротранспорта в регионах страны. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Группы ГАЗ".

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"Компания "Россети", которая является одним из лидеров в России по внедрению инновационных технологий, становится инфраструктурным партнером "Группы ГАЗ" в развитии системы электротранспорта в регионах РФ. Мы планируем совместно прорабатывать наиболее оптимальные зарядные решения с учетом специфики и транспортных потребностей регионов страны, которые готовы внедрять электротранспорт", - цитирует пресс-служба президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина.

По словам генерального директора ПАО ''Россети'' Олега Бударгина, сотрудничество с ''Группой ГАЗ'' позволит обеспечить максимально эффективные условия для скорейшего развития системы электротранспорта в России.

"Группа ГАЗ" - российский автомобилестроительный холдинг, который был создан в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто". Он объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

ПАО "Россети" - оператор энергетических сетей в России. Управляет 2,3 млн километров линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА.

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