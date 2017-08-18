Новак: санкции США не повлияют на строительство Турецкого потока и АЭС "Аккую"

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Санкции США не повлияют на строительство Турецкого потока и АЭС "Аккую" - Новак.
АЭС "Аккую" может быть введена в эксплуатацию на год раньше планируемого срока.